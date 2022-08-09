В ЕС обсуждают введение санкций против Турции из-за сближения с Россией, – пишет Financial Times.

Как сообщили изданию источники в руководстве Евросоюза, в ЕС обеспокоены желанием лидеров Турции и России расширить сотрудничество в области торговли и энергетики после их четырехчасовой встречи в Сочи.

В качестве ответной меры обсуждается введение экономических санкций против Турции. Пока решения об этом не принято, есть разногласия, но вопрос прорабатывается.

Вашингтон неоднократно предупреждал, что по странам, помогающим России, он ударит “вторичными санкциями”, напоминает Financial Times.

Скорее всего с помощью этой статьи Эрдогану посылают сигнал о недопустимости экономического сближения с Россией. В целом Турция стала сложным, но весьма полезным партнёром России. Причем сотрудничество между странами взаимовыгодное.

Самостоятельная политика турецкого президента очень раздражает Запад. На ближайших выборах, которые состоятся осенью 2023 года, будут предприняты все усилия для замены его на более послушного прозападного политика.