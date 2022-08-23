В ДНР задержали диверсанта, он должен был совершить теракт в момент референдума

В ДНР задержали диверсанта, который должен был совершить теракт на территории республики в момент проведения референдума. Об этом заявили в министерстве госбезопасности ДНР.

Отмечается, что мужчина, находясь на территории Чехии, после вербовки прошел обучение по огневой подготовке и минному делу.

По завершению обучения спецслужбами киевского режима он был отправлен на территорию ДНР с целью совершения террористического акта в момент проведения референдума по вхождению республики в состав Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

Поскольку с победами на поле боя у ВСУ не складывается, акцент переносится на террор и диверсии в тылу противника. Бандеровские гены современной Украины дают о себе знать.