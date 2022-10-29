В чем разница мобилизации и мобилизационного режима? Первая предполагает призыв в армию военнообязанных, второй – коренную перестройку общественных отношений внутри государства, превращающих всех и каждого в солдат, конкретным изменением общественных и личных целей и ценностей, отличающихся от мирного периода.

Лозунг “Всё для фронта, всё – для Победы” при мобилизационном режиме предполагает отказ от всех радостей мирной жизни с направлением сэкономленных ресурсов на достижение материального, интеллектуального, психологического и, как итог – военного преимущества над противником.

Это касается и самого дорогого ресурса для любого человека, добывающего хлеб насущный своим трудом – личного рабочего времени, которое в мобилизационном режиме используется исключительно там, где оно работает на достижение превосходства на врагом, причем владелец этого ресурса согласен на самую скромную компенсацию своих усилий – исключительно для поддержания текущей жизнедеятельности.

Российские граждане, пройдя в 90-е годы через необходимость выживания в условиях развала государства и кратного падения уровня жизни, накопили достаточный опыт для перехода в любой момент в мобилизационный режим “если будет надо”. Скажем честно, часть граждан до сих пор существуют в таком режиме.

А вот российская элита, та честь, что припала к живительному роднику западного общества потребления, не готова к жизни в режиме глубокого личного аскетизма. Не представляю, как убедить кардинально сломать их главную ценность – жить, чтобы потреблять. Как, чем, и кто это сможет сделать – для меня загадка.