В британской танцевальной школе запретили балет, потому что он “для белых”

В высшем учебном заведении в Чапелтауне пересмотрели “элитарную” форму искусства в рамках стремления к разнообразию, которое привело к введению новой политики, касающейся пола и расы.

В результате чего руководство “Школы современного танца” решило, что балет “основан на европейских идеях” и пропагандирует “белые европейские идеи”, а также угнетает всех, у кого другой цвет кожи.

Таким образом, преподавательский состав исключил балет из перечня обязательных для поступления в школу из-за его “конфликтного характера”.

Изменения произошли после того, как консерватория начала работу по «деколонизации учебной программы» и прислушалась к советам ЛГБТ-сообществ, пишет The Telegraph.

В итоге от «элитарной» формы искусства решили отказаться ради «деколонизации учебной программы»