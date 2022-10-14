В Беларуси введен режим КТО (контртеррористической операции)

Из-за информации о планируемых провокациях некоторых «сопредельных государств» в Республике Беларусь введён режим контртеррористической операции (КТО), заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко проинформировал, что в соседних с Беларусью странах – Польше, Литве и Украине – началась “подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа” в республике.

Позже президент дал поручение провести контртеррористические мероприятия, а также проработать возможный комплекс мер по контролю за складывающейся военно-политической ситуацией и реагированию на нее.

Пощады не будет никому, об этом ясно сказал Кубраков. Ликвидация террористов на месте при малейшей попытке устроить диверсию или любой другой акт угрожающий населению страны.