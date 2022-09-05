Урсула фон дер Ляйен. Немцы начинают о чём-то догадываться

Российский дипломат, официальный представитель МИД России Мария Владимировна Захарова в своём Телеграмм-канале разместила цитаты на русском языке из статьи (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/eu-kommissionschefin-ursula-von-der-leyen-die-einzelkaempferin-a-88bbd05f-7339-4587-8213-a6ae4a31aa5e) корреспондента журнала Spiegel Ральфа Нойкирха «Боец-одиночка», посвящённые председателю Европейской комиссии, немецкому политику Урсуле фон дер Ляйен:

“Урсула фон дер Ляйен измождена, она вновь совершает ошибки. В Брюсселе растёт недовольство по поводу её самодеятельности”.

“Когда Урсула фон дер Ляейн носит одежду цветов флага Украины для селфи, это – постановка. И невозможно понять, она это делает для Украины или для себя”.

“Становятся очевидными слабые стороны её стиля управления Еврокомиссией – трещины в единстве Евросоюза <…> Этому способствовала фон дер Ляйен”.

“Нефтяное эмбарго, на котором она настояла, стало проблемой скорее для ЕС, чем для Путина”.

“Какую роль она играет для американцев, продемонстрировал один ставший достоянием общественности сюжет накануне Варшавского саммита НАТО. Она ждала начала встречи с главами стран Восточной Европы, как вдруг неожиданно её вызвал для созвона Джо Байден: “Госпожа Председатель, свяжитесь с Белым Домом”. После этого стало известно о состоявшемся у них телефонном разговоре. Она действительно популярна в Вашингтоне, но в Брюсселе к ней относятся значительно более критически”.

“Она более авторитарна, чем Жан-Клод Юнкер. Хочет всё решать сама”.

“Урсула фон дер Ляейн испортила все отношения и с Европарламентом, и со своими еврокомиссарами, и с Польшей. Правящая в Польше Партия “ПиС” угрожает мерами, направленными на отставку фон дер Ляйен”.

“Даже выступления и речи фон дер Ляйен звучат так, будто она обсуждает поворотный момент мировой истории. Даже если она просто комментирует индустрию моды”.

“Когда доходит до дела, фрау фон дер Ляйен часто уходит с верной дороги. Мы не чувствуем к ней доверия”.

“Сможет ли она и дальше быть лицом Европы?”.

Кто проговорился, признавайтесь?!