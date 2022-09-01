Украинские диверсанты, высадившиеся у Запорожской АЭС, были уничтожены

Украинские диверсанты, высадившиеся утром в четверг в районе Энергодара на подконтрольной РФ территории Запорожской области, были блокированы и уничтожены, заявил глава администрации города Александр Волга.

Пока других подтверждений этой информации нет. В любом случае участь десанта незавидная – они прижаты к берегу, отступать некуда. Единственный шанс дождаться темноты и попытаться эвакуироваться на украинский берег до которого 6 км. Но сделать это смогут не только лишь все.

А замысел был дерзкий, надо отдать должное.