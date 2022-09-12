Украинская власть начинает зачистку отвоеванных территорий от людей, поддержавших Россию

В Изюме готовятся “фильтрационные мероприятия”, заявил украинский мэр Изюма Валерий Марченко

“Будут выискивать коллаборантов. Это займет еще где-то 10 дней. После этого в город смогут возвращаться выехавшие жители”, – сказал он в интервью BBC.

Коллаборанты – это те кто поверил что Россия пришла навсегда. Что русские своих не бросают. В лучшем случае им грозят длительные тюремные срока. В худшем – пытки и смерть лютая от рук бандеровских палачей. Украинские «активисты» уже помечают дома и квартиры коллаборантов буквой «Z». Прямо как перед варфоломеевской ночью.

П – значит перегруппировка