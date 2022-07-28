Украинская металлургия останавливается

Крупнейшей металлургическое предприятие Украины – АрселорМиттал Кривой Рог (Криворожсталь) с 1 августа переводит сотрудников на 2/3 рабочего времени (с соответствующим снижением зарплат) и останавливает работу горно-обогатительного комбината. Его работники также будут получать 2/3 зарплаты, говорится в сообщении компании.

Также предприятие перестанет выплачивать зарплаты мобилизованным на войну сотрудникам, но сохранит за ними рабочие места.

Компания объясняет такие меры снижением экономической активности в Европе, уменьшением спроса на железнорудную продукцию, и ростом затрат на транспортировку сырья.

Кризисные явления в украинской экономике нарастают. Соответственно снижаются поступления в бюджет. Государство становится всё более зависимым от внешней финансовой помощи. Содержание Украины для Запада с каждым месяцем будет обходиться дороже.