Экономика

Украинская металлургия останавливается

Автор: Максим Сливко
АрселорМиттал Кривой Рог (Криворожсталь)
АрселорМиттал Кривой Рог (Криворожсталь)

Крупнейшей металлургическое предприятие Украины – АрселорМиттал Кривой Рог (Криворожсталь) с 1 августа переводит сотрудников на 2/3 рабочего времени (с соответствующим снижением зарплат) и останавливает работу горно-обогатительного комбината. Его работники также будут получать 2/3 зарплаты, говорится в сообщении компании.
Также предприятие перестанет выплачивать зарплаты мобилизованным на войну сотрудникам, но сохранит за ними рабочие места.

Компания объясняет такие меры снижением экономической активности в Европе, уменьшением спроса на железнорудную продукцию, и ростом затрат на транспортировку сырья.

Кризисные явления в украинской экономике нарастают. Соответственно снижаются поступления в бюджет. Государство становится всё более зависимым от внешней финансовой помощи. Содержание Украины для Запада с каждым месяцем будет обходиться дороже.

СтраныУкраина
Предыдущая статьяВерховная Рада Украины поддержала законопроект об особых гарантиях для граждан Польши
Следующая статьяПуть в Индию. Россия готова вложиться в развитие коридора “Север-Юг”

Ещё похожие новости

Немецкие власти о планах перейти на биогаз

Экономика
На всю Германию не хватит навоза, чтобы заменить российский газ - Bild Немецкие власти не раз заявляли о планах перейти на биогаз. Однако, как сообщает...
Узнать больше

Путь в Индию. Россия готова вложиться в развитие коридора “Север-Юг”

Экономика
Путь в Индию. Россия готова вложиться в развитие коридора "Север-Юг" РФ готова построить участок железной дороги Решт-Астара на территории Ирана, чтобы заработал транспортный коридор «Север-Юг»....
Узнать больше

Импортозамещение по-американски

Экономика
Как сообщает Axios, конгресс США обещает выделить 280 миллиардов $ на восстановление производства микрочипов в Америке и избавление от китайской зависимости. Будущие полюса многополярного мира...
Узнать больше

Украина просит у США денег на газ

Экономика
"Правительство Украины обратится к правительству США о предоставлении государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона в условиях сложнейшей зимы в нашей истории" -...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.