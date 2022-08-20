Показ фильма Оливера Стоуна “Украина в огне” на кинофестивале “globaLE” в Лейпциге пытались сорвать проукраинские активисты. Возникла драка, для прекращения которой была вызвана полиция.

Примечательно, что демонстрацию фильма Стоуна, в котором Майдан-2014 в Украине представляется как националистический переворот при помощи Запада, поддержали организаторы фестиваля и муниципалитет Лейпцига, выступающий спонсором мероприятия.

Ещё один сигнал о том что немцы устают от самоубийственного курса правительства Шольца. Поддержка Украины, сворачивание выгодных связей с Россией больно бьют по кошелькам бюргеров. Власти на местах реагируют на настроения избирателей.