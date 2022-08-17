Украина пытается развернуть диверсионно-террористическую войну внутри России

Помимо взрывов в Крыму за последние дни было ещё несколько эпизодов, которые указывают что Киев перешел к новой тактике.

15 августа в Волгоградской области сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта.

«При попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем (кличка «Тесак»)», – сообщили в ФСБ России.

У нефтепровода сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство большой мощности, а рядом с трупами диверсантов два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.

«Установлено, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» гражданин России Чуенков Андрей, 1986 г.р., в настоящее время участвующий в боевых действиях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Ионов Юрий, 1988 г.р., являющийся военнослужащим националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) и близко связанным с его основателя А.Билецким», – отметили в ФСБ России.

Речь идет о российских националистах, которые не смогли реализовать свои планы в России и бежали на Украину, где оказались под опекой украинских спецслужб. Там их обязали вербовать на территории России молодых людей для диверсионной деятельности, чем они и занимались с помощью сети Интернет.

Также ФСБ обвинила украинские диверсионные группы в подрыве шести опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Курской области. Линии электропередачи доставляют электроэнергию с Курской АЭС.

Нападения на объекты инфраструктуры призваны посеять панику и вызвать рост антивоенных настроений внутри Россией. Украинской пропагандой подобные акции раздуваются до размера великих побед. С помощью медийной шумихи режим Зеленского пытается отвлечь внимание своих граждан от проблем ВСУ на фронте, в частности от обещанного наступления на Херсон, которое так и не состоялось.

Можно с уверенностью предположить что подобные диверсии будут повторяться.

Киев явно перешел очередную «красную линию» в этом конфликте. Каков будет ответ Кремля – покажет время. Но реакция будет наверняка.