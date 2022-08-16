Украина не в состоянии начать контрнаступление

«Украина в настоящее время и обозримой перспективе не в состоянии начать контрнаступление, в частности в Херсонской области»

Об этом 12 августа The Washington Post сообщил советник правительства Украины по вопросам обороны и разведки на условиях анонимности.

«Мы должны быть честными — на данный момент у Украины нет достаточного количества систем вооружения для контрнаступления. К сожалению, его не будет в достаточном количестве и в ближайшее время»

Советник добавил, что с российской армией «очень сложно соперничать». Издание отмечает, что Вооруженные силы Украины не имеют базовой артиллерии и бронетехники, необходимой для прогресса на линии фронта. Запад поставляет вооружения слишком медленно.

Интересно сопоставить публикацию The Washington Post с недавним заявлением советника президента Украины Михаила Подоляка. Он заявил что анонсированное «освобождение» Херсона было всего лишь информационно-психологической операцией с целью подрыва боевого духа российских войск. Такой вот хитрый план.

Скорее всего администрация Зеленского не сумела заставить военных идти в рискованное наступление. Теперь киевские политтехнологи постараются отвлечь внимание общества его от проваленного херсонского кейса. Например с помощью обстрелов запорожской АЭС. Война по правилам телесериала.