Удары по украинским энергетическим объектам – новый этап

Первые дни, когда после атаки на Крымский мост Россия нанесла несколько массированных ударов по украинским объектам инфраструктуры, это было ТОП-новостью всех мировых каналов. Потом накал немного спал и удары превратились в рутину. Но именно рутинность процесса в данном случае и важна. Именно она и показывает решительность намерений Москвы в этом вопросе.

Каждый день российские БПЛА (в первую очередь) наносят удар по нескольким подстанциям, которые постепенно переводят украинскую ОЭС в очень неустойчивое состояние. И каждый день противник вынужден проводить ремонтные работы, используя для ремонта имеющийся запас трансформаторов (а именно по ним сегодня в первую очередь бьют российские военные).

И когда-то этот запас закончится, и тогда… населению Украины станет по-настоящему трудно (пока все что происходит – только подготовка к главным событиям).

И вот в последние дни в российских ударах наметилась новая тенденция – удары по подстанциям 750кВ, которые соединяют между собой (наряду с с 330кВтными украинские полуавтономные энергорегионы страны). И это очень плохая для Киева (и не только новость).