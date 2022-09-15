Удар по Карачуновской дамбе на реке Ингулец в Кривом Роге был нанесен гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Также российские военные применили для поражения объекта ОТРК «Искандер». Об этом заявил глава Криворожской ВГА киевского режима Александр Вилкул.

Подтверждений этому от российской стороны пока нет. Военное руководство РФ лишь утверждает, что за время спецоперации применило ракеты «Кинжал» трижды.

Можно считать это важнейшим событием вчерашнего дня. Резкий подъем воды после разрушения дамбы смыл понтонную переправу, наведённую ВСУ и сильно осложнил положение украинских войск на плацдарме южнее Давыдова Брода. Наряду с ударом по Харьковской ТЭЦ-5, который привёл к отключению электроэнергии на половине Украины, это может быть маркером того что высшее руководство Российской Федерации дало «добро» военным на уничтожение украинской критической инфраструктуры.

Коллективный Запад, воюющий украинцами словно пешками на “великой шахматной доске”, слишком сильный и опасный противник, чтобы бороться с ним ограниченными методами спецоперации. Победить смертельного врага возможно лишь воюя настоящим образом. Разрушая мосты, тоннели, дамбы и электростанции. Разрушенное мы отстроим. После Победы. Сейчас главная задача – уничтожить нацистский киевский режим.