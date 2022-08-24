Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.
Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство.
В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Выражаю глубокие соболезнование родным и близким покойного.
Царство Небесное убиенному Иоанну!
Террористическое образование УГИЛ* должно быть уничтожено!
*УГИЛ – Украинское государство Ивано-Франковска и Львова.