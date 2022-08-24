Закон и беззаконие

Убит глава Михайловки Иван Сушко

Автор:
Глава Михайловки Иван Сушко
Глава Михайловки Иван Сушко

Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.

Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство.

В результате взрыва Иван Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Выражаю глубокие соболезнование родным и близким покойного.

Царство Небесное убиенному Иоанну!

Террористическое образование УГИЛ* должно быть уничтожено!

*УГИЛ – Украинское государство Ивано-Франковска и Львова.

ИсточникВладимир Рогов
СтраныРоссия Украина
Предыдущая статьяВ ДНР задержали диверсанта, он должен был совершить теракт в момент референдума
Следующая статьяОдна из главных угроз для Украины – это усталость мирового сообщества от войны

Ещё похожие новости

© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.