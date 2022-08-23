Убийство Дарьи Дугиной: Самое простое решение для Киева, убить Наталью Вовк с дочерью, а в ее убийстве обвинить Россию.

Официальный Киев отчаянно ищет выход из неудобной ситуации в связи с убийством Дарьи Дугиной агентом ГУР ВС Украины Натальей Вовк.

“Наш источник в ОП рассказал, что ГУР просил Банковую разрешить Вовк вернуться в Украину, но Офис Президента отказался помогать ей и запретили возвращаться в страну. Кураторам дали указание скрыть все связи с Вовк, ее персона сильно токсична для украинской власти”.

На самом деле, самой идеальным для Киева вариантом будет вариант исчезновения его агента-убийцы (навсегда). То есть Наталья (и ее дочь-соучастница) почти приговорена. И вопрос состоит лишь в том, убьют ее агенты украинских спецслужб по-тихому, или разыграют спектакль убийства убийцы якобы российскими спецслужбами…

П.С. В любом случае им надо исключить вариант попадания Натальи Вовк живой в руки российского правосудия.