







Amnesty International заявила, что ВСУ используют практику создания баз и размещения вооружение в жилых районах, в том числе школах и больницах. Об этом говорится в опубликованном докладе организации.

Как заявила генсек Amnesty International Аньес Калламар, подобная тактика нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели и подвергает опасности гражданское население:

«Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные».

При этом в Amnesty International добавили, что размещение ВСУ военных целей в пределах населенных пунктов никак не оправдывает неизбирательные российские атаки, в том числе с использованием запрещенных международным сообществом боеприпасов. Каких именно в докладе не уточнили.

Импортные правозащитники упорно игнорируют многочисленные факты военных преступлений со стороны ВСУ, в частности дистанционное минирование Донецка противопехотными минами «лепестками». Однако само появление подобного доклада уже показательно. На Запад с помощью альтернативных СМИ стала просачиваться правда о конфликте на Украине. Общество начало задавать неудобные вопросы. В результате Amnesty International приходится, пусть нехотя и с оговорками, признавать факты преступлений ВСУ. Чтобы сохранить видимость объективности.