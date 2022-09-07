Турция готова нанести моментальный удар по Греции

Эрдоган: Турция нанесет моментальный удар, если Греция перейдет к эскалации в территориальных спорах между государствами. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Союзники по НАТО Греция и Турция неоднократно оказывались на грани войны из-за территориальных споров. Новый виток напряженности начался 23 августа. Греческая система ПВО произвела захват цели в момент, когда в ее поле распознавания вошел турецкий истребитель. Инцидент произошел в районе острова Крит, где был размещен зенитный комплекс российского производства С-300. Греция отрицает это

На стороне греков выступила Франция. Париж окажет поддержку Греции и Кипру в случае угрозы их суверенитету, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Едва ли дело дойдет до войны в Средиземноморье. Турецкому президенту посылают четкий сигнал о том, что на Западе очень недовольны его самостоятельной политикой. Наверняка Эрдогана попытаются заменить на более послушного политика.