И.Юргенс: Третий Парижский форум мира определит шаги по восстановлению экономик после пандемии коронавируса

Третий Парижский форум мира (Paris Peace Forum) состоится 11-13 ноября 2020 года.

Как прокомментировал вице-президент Оргкомитета форума, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, это мероприятие станет в международном календаре первым посвященным построению лучшего мира после пандемии.

В ходе форума 12 ноября будет подчеркнута роль государственных банков развития в согласовании необходимых краткосрочных мер реагирования на кризис с устойчивыми мерами по восстановлению экономики, которые окажут долгосрочное воздействие на планету и общество.

Страховые рынки каждой из стран сейчас также встали перед вопросом о том, какие меры в будущем предстоит предпринять для организации полноценного покрытия рисков подобных тем, с которыми весь мир столкнулся впервые в современной истории. Многие страховые ассоциации, и Россия не исключение, ставят вопрос о необходимости разработки новых механизмов обеспечения компенсаций на случай масштабных бедствий в партнёрстве с государством.

В форуме традиционно принимают участие главы государств и ведущие экономисты мира.​