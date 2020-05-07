Экономика

Третий Парижский форум мира (Paris Peace Forum)

Автор:
цифровая экономика
И.Юргенс: Третий Парижский форум мира определит шаги по восстановлению экономик после пандемии коронавируса
Третий Парижский форум мира (Paris Peace Forum) состоится 11-13 ноября 2020 года.
Как прокомментировал вице-президент Оргкомитета форума, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, это мероприятие станет в международном календаре первым  посвященным построению лучшего мира после пандемии.
В ходе форума 12 ноября будет подчеркнута роль государственных банков развития в согласовании необходимых краткосрочных мер реагирования на кризис с устойчивыми мерами по восстановлению экономики, которые окажут долгосрочное воздействие на планету и общество.
Страховые рынки каждой из стран сейчас также встали перед вопросом о том, какие меры в будущем предстоит предпринять для организации полноценного покрытия рисков подобных тем, с которыми весь мир столкнулся впервые в современной истории. Многие страховые ассоциации, и Россия не исключение, ставят вопрос о необходимости разработки новых механизмов обеспечения компенсаций на случай масштабных бедствий в партнёрстве с государством.
В форуме традиционно принимают участие главы государств и ведущие экономисты мира.​
СтраныРоссия Франция
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