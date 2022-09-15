Товарный поезд с украинской кукурузой сошел с рельсов

Товарный поезд из 30 вагонов с украинской кукурузой вчера утром сошел с рельсов неподалеку от с. Рапа-де-Жос в Румынии. Полиция не исключает диверсию.
В результате аварии два вагона выброшены с железнодорожных путей, несколько тонн зерна рассыпалось, пишет польский ресурс Gospodarkamorska.
Румынская полиция начала расследование причин инцидента, среди версий – разрушение колеи железной дороги или саботаж.
Поезд с зерном следовал в порт Констанца на юго-востоке Румынии.
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