Товарный поезд с украинской кукурузой сошел с рельсов

Товарный поезд из 30 вагонов с украинской кукурузой вчера утром сошел с рельсов неподалеку от с. Рапа-де-Жос в Румынии. Полиция не исключает диверсию.

В результате аварии два вагона выброшены с железнодорожных путей, несколько тонн зерна рассыпалось, пишет польский ресурс Gospodarkamorska.

Румынская полиция начала расследование причин инцидента, среди версий – разрушение колеи железной дороги или саботаж.

Поезд с зерном следовал в порт Констанца на юго-востоке Румынии.

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