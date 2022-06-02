ТОП-5 самых любимых мультфильмов советского времени

Телеканал «МУЛЬТ» выяснил, какие классические мультфильмы советского времени зрители любят больше всего.

Классические отечественные мультфильмы остаются популярными у зрителей по сей день. Редакция телеканала «МУЛЬТ» провела опрос, приуроченный ко Дню защиты детей. Топ-5 самых любимых анимационных лент советского времени возглавил мультфильм «Трое из Простоквашино».

Из всего многообразия редакция отобрала 10 наиболее популярных классических картин, среди которых зрителям предлагалось назвать самые любимые.

Итоговый топ-5 выглядит так:

«Трое из Простоквашино» — 35% «Ну, погоди!» — 23% «Вовка в Тридевятом царстве» и «Котёнок по имени Гав» — 8% «Бременские музыканты» — 7% «Малыш и Карлсон» — 6%

Лидер опроса — «Трое из Простоквашино» — в основу знаменитой анимационной трилогии легла история, которую писатель Эдуард Успенский начал сочинять во время работы библиотекарем в пионерском лагере. Работа над визуальными образами героев была разделена между двумя художниками-постановщиками — Левоном Хачатряном и Николаем Ерыкаловым — такова была идея режиссёра Владимира Попова.

На втором месте — мультсериал «Ну, погоди!». Впервые легендарный тандем Волка и Зайца появился в альманахе «Веселая карусель». Созданные режиссером Геннадием Сокольским герои тогда еще не были похожи на привычные нам образы, но зрителю запомнились. После телепремьеры «Веселой карусели» на студию пришло очень много писем с просьбой продолжить историю о бесконечной погоне. Тогда за дело взялась творческая группа во главе с режиссером Вячеславом Котеночкиным, которая и создала в итоге привычных нам героев. В 2021 году киностудия «Союзмультфильм» выпустила перезапуск сериала под названием «Ну, погоди! Каникулы».

Главный герой мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве» (третье место в топе телеканала «МУЛЬТ») стал примером того, к чему приводит отсутствие желания учиться. Недавно, в конце 2021 года, герой вернулся в продолжении «Вовка и зима в Тридевятом царстве».

История про Котенка Гава была задумана как сказка про беспородного кота. Однако во время разработки проекта стало понятно, что породистый герой понравится зрителям больше, поэтому было решено придать Гаву изрядную долю очарования за счёт характерного сиамского окраса.

А любимый многими мультфильм «Бременские музыканты», очень далекий от оригинальной сказки братьев Гримм, озвучили всего за одну ночь! Практически за всех героев, кроме Принцессы и Осла, пел Олег Анофриев. Через четыре года после выхода мультфильма была создана вторая часть, где основные партии исполнил уже Муслим Магомаев.

Удивительно, но главного очаровашку произведения «Малыш и Карлсон», мужчину в самом расцвете сил, на родине в Швеции, недолюбливают, считают подстрекателем и нежелательным элементом. В отечественной же интерпретации Карлсон обаятельный и милый, с которым все дети хотели подружиться.

В десятку самых любимых мультфильмов у россиян также вошли: «Винни-Пух», собравший 5% голосов; «Обезьянки» (3%), а также «Чебурашка» и «38 попугаев» — 3% и 2% соответственно.

Опрос проводился в официальных группах телеканала «МУЛЬТ» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. В нём приняло участие более 2,5 тыс. человек.