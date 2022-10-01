Точка невозвращения

День 30 сентября 2022 года войдёт в историю. Россия приросла сразу 4 регионами. Процесс распада единого великого государства, начатый позднесоветскими элитами, развернулся вспять. В открытой войне с коллективным Западом, начавшейся 24 февраля, одержана первая крупная политическая победа.

В Киеве это вызвало явную растерянность. Надежды украинского руководства перебить негативный медийный эффект взятием Красного Лимана не оправдались. Несмотря на все усилия ВСУ, Лиман устоял. По крайней мере на утро 1 октября. Зеленскому пришлось срочно вспомнить свои навыки КВНщика и попытаться устроить «конкурс капитанов». В ответ на без преувеличения историческую речь Путина, он заявил что необходимо принять Украину в НАТО «в ускоренном порядке». Похоже это был экспромт. Западные партнёры сразу осадили комика-президента, напомнив ему что НАТО стороной конфликта на Украине не является. Проще говоря, воевать с Россией вместо украинцев никто не станет.

Киевские власти понимают что время не на их стороне. Эйфория после успехов в Харьковской области заканчивается. Скоро до народа дойдет масштаб понесенных потерь. Сорвать мобилизацию в России не удалось несмотря на все усилия украинского ЦИПСО. Скоро на фронт начнут массово прибывать пополнения и единственный козырь ВСУ – численный перевес в пехоте – исчезнет. Надвигается зима, проблемы с коммуналкой, холод, обнищание населения. Экономические проблемы вкупе с постоянной мобилизацией трудоспособных мужчин могут вызвать беспорядки в украинском тылу. Деньги Запад выделяет, но скудно. Только на войну. Кормить украинский тыл партнёры Украины не собираются. Скорее всего в этом есть трезвый расчет. У обнищавшего населения должен остаться лишь один способ прокормиться – служба в армии.

Поэтому сколько бы в Киеве не заявляли что не признают результатов референдумов, случилась явная «зрада». Перекрыть её способна только эффектная военная «пэрэмога». Причем срочно – надо спешить, окно возможностей закрывается. Можно предположить что наступление ВСУ на Лиман продолжится, несмотря на потери. Продолжатся обстрелы новых российских регионов, акты террора против представителей администраций. Реакция Украины предсказуема. Вопрос в том чем ответит на это Россия.

Одно можно сказать наверняка – так как прежде уже не будет. Согласно конституции РФ, регионы не могут быть отторгнуты, оборонять их должны всеми силами и средствами вплоть до ядерного оружия. В некотором смысле в войне пройдена точка невозвращения. Договориться точно не получится.