The Washington Post: Итоги 6 месяцев войны на Украине

Итоги 6 месяцев войны на Украине по мнению The Washington Post

🔸Украина не смогла бы так долго продержаться “без поддержки международных друзей”

🔸Война достигла “конца своего начала”, но ее будущие перспективы туманны

🔸Украина хоть и заявила о контрнаступлении, но пока не может вытеснить РФ с захваченной территории из-за нехватки сил

🔸Шансы Украины на крупное наступление, вероятно, появятся через месяцы, а не дни

🔸Франция и Германия значительно отстали от США, Британии и Польши в поставках оружия Украине

🔸Несмотря на санкции, РФ удалось сохранить “относительно нормальные экономические условия”

🔸Внутри путинского режима еще могут возникнуть внутренние разногласия, но

“на данный момент впечатляет то, насколько прочной остается его власть”.