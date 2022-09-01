The Wall Street Journal о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области

Издание The Wall Street Journal выпустило материал, посвященный контрнаступлению Украины на юге страны. Лейтмотив статьи — оно того стоило?

Издание побеседовало с украинскими военными, которые лежат в госпиталях после участия в контрнаступлении на юге.

“В одних районах мы наступаем, а в других терпим поражение”, — сказал Павел, 22-летний солдат, который во вторник получил сотрясение мозга в бою.

По словам украинцев, российские солдаты казались хорошо экипированными и оказывали упорное сопротивление.

“Они бросают все против нас. У них много техники, но мало людей”, — сказал украинский солдат. По его словам, русские сражаются с помощью артиллерии, танков, вертолетов и минометов.

Иван, 32-летний рядовой, сказал, что задача его подразделения была проста: “Войди, уничтожь их, отбери наше”.

Наступление началось хорошо для его подразделения, в первые часы боя оно захватило деревню у россиян. Но, в тот же день, в понедельник, он попал в больницу с сотрясением мозга после того, как его сослуживец выстрелил из гранатомета в нескольких шагах от Ивана.

Начальник отделения интенсивной терапии, где лечат солдат, сказал, что военные предупредили его о наступлении за неделю. “Но когда начали привозить такое большое количество раненых, то, честно говоря, мне стало их жалко и я начал задумываться, а стоило ли это делать такой ценой”, — сказал врач. По его данным, раненых сейчас столько, сколько еще не было с начала войны.

В статье есть интересное место, позволю себе его процитировать

Интервью с ранеными позволяет получить наиболее подробную картину наступления, которое, как надеется Украина, поможет ей перехватить инициативу в конфликте и показать своим западным покровителям и собственному народу, что его военные могут противостоять армии Москвы и победить.

Авторы WSJ отлично понимают цель наступления – показать результат западным хозяевам Украины. От успеха наступления зависит объем западной помощи Киеву, выделение которой будет решаться 8 сентября на встрече в Рамштайне. Заодно нужно поднять боевой дух армии, убедить собственное население терпеть тяготы и лишения войны. Ради этого режим Зеленского готов идти на любые жертвы. Потери ВСУ его не особенно смущают. Тем более они безразличны для США и Великобритании, готовых воевать с Россией до последнего украинца.