Теракт на Крымском мосту

На Крымском мосту совершён теракт. Движение на нем приостановлено

На Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролета переправы.

Очевидно, что грузовик вел водитель. Интересно, а он куда делся? Да и обрушение сразу ДВУХ удаленных друг от друга пролетов, тоже как-то не очень вяжутся с этой версией. Не знаю, не знаю. Давайте подождем развития. Мне кажется, в этой истории еще не все точки расставлены.

Да и еще одно НО. В это время машин не так и много, а все грузовики обычно на въезде останавливают. Почему не был остановлен этот?