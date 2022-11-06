ТАНКИ У НАТО ЗАКОНЧАТСЯ НЕ СКОРО

В рунете бытует мнение, что из-за поставок танков на Украину Европа чуть ли уже не разоружилась или разоружится в ближайшее время. Это неверно.

«The Military Balance 2021», военный дивизион гамбургского института «Statista» и IISS – International Institute for Strategic Studies дают следующую информацию:

Только европейские страны НАТО (т.е. за вычетом США, Турции и Канады) обладают 4966 танками. Данные о каждой конкретной стране вы можете сами посмотреть на графике выше.

По свежей информации украинской Forbes (от 1 ноября 2022) Украина до сего момента получила от своих партнеров по оружию всего 320 танков. Вычитаем 320 из 4966 – получаем 4646 танков, оставшихся у Европы.