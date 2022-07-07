Закон и беззаконие

Таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию из Турции

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Ростовские таможенники выявили незадекларированную табачную продукцию на теплоходе из Турции

Должностные лица таможенного поста Морской порт Азов совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области выявили факт недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию.

В ходе совместного контроля теплохода, прибывшего в Азов из порта Мерсин (Турция), среди личных вещей трех членов экипажа(граждан России)было обнаружено в общей сложности 10 260 незадекларированных сигарет, – сообщил нам представитель Ростовской таможни.

В соответствии с действующим законодательством для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС лицо, достигшее 18-летнего возраста, может ввезти не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г. табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 г.

В отношении каждого из указанных членов экипажа возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию)и ст.16.3 (нарушение запретов и ограничений) КоАП России.

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