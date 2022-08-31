Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на 31 августа 2022

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины по состоянию на 31 августа 2022 года

🔻Предпринятая попытка режима Зеленского возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.

▪️В ходе безуспешных атак населённых пунктов АРХАНГЕЛЬСКОЕ, ОЛЬГИНО и ТЕРНОВЫЕ ПОДЫ противник понёс значительные потери и был отброшен российскими войсками.

В районе населённого пункта СУХОЙ СТАВОК разгромлен батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ. В настоящее время завершается уничтожение его остатков.

▪️Для деблокирования подразделений ВСУ через реку Ингулец было переправлено 12 танков, поставленных киевскому режиму Польшей.

Мощным огневым воздействием российских войск часть танков была уничтожена. Несколько танков в ходе беспорядочного отхода подорвались на своём минном поле. Только пять украинских танков смогли вырваться обратно, вглубь подконтрольной ВСУ территории.

▪️За двое суток безуспешных атак на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские войска потеряли четыре боевых самолета: два Су-25, один Су-24 и один МиГ-29. Сбиты в воздухе три украинских вертолета Ми-8.

▪️Российскими войсками уничтожено 63 украинских танка, 59 боевых машин пехоты, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 1700 украинских военнослужащих.

🔻Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.

▪️Ударами высокоточного оружия ВКС России по пункту временной дислокации подразделений 10-й горной штурмовой бригады в районе населенного пункта ДРУЖКОВКА Донецкой Народной Республики ликвидировано до 50-ти националистов и девять единиц военной техники.

▪️Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта КАРЛОВКА Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники.

🔻Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

▪️За сутки поражены десять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: ПЕРВОМАЙСКОЕ, ДОБРЯНКА, БЕЛОУСОВО, ЛОЗОВОЕ, НОВОВОРОНЦОВКА Херсонской области, ЗЕЛЕНОДОЛЬСК Днепропетровской области, АРТЁМОВСК, СОЛЕДАР, ЗАЙЦЕВО и МАРЬИНКА Донецкой Народной Республики, а также 65 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 153-х районах.

▪️Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов УКРАИНКА Харьковской области, ЧЕРКАССКОЕ и ИВАНО-ДАРЬЕВКА Донецкой Народной Республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населённого пункта ДОБРОВОЛЬЕ Днепропетровской области.

▪️Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты семь беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов ЧАПЛИНКА Херсонской области, НОВОУКРАИНКА Запорожской области, БОРЩОВКА, ПЕРВОМАЙСКОЕ, КАПИТОЛОВКА, ИЗЮМ и КРАСНОЕ Харьковской области.

Кроме того, перехвачены: 57 снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населённых пунктов БОЛЬШИЕ КОПАНИ, БЕРИСЛАВ Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС.

🔻Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1844 беспилотных летательных аппаратов, 371 зенитный ракетный комплекс, 4592 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3360 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5155 единиц специальной военной автомобильной техники.

🔻Киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

В ходе обстрела украинской артиллерией территории атомной станции один снаряд попал в здание комплекса по переработке твёрдых радиоактивных отходов.

Обстрелы запорожской атомной электростанции велись с огневой позиции ВСУ в районе НИКОПОЛЯ на противоположном берегу Каховского водохранилища.

Ответным огнём артиллерийское подразделение противника в данном районе были подавлено.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме. Штатным персоналом осуществляется контроль технического состояния атомной станции и обеспечение её бесперебойной работы.