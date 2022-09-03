Сводка Министерства обороны РФ (03.09.2022 г.)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.09.2022 г.)

Киевский режим продолжал безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении.

◽️ За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих.

◽️ Кроме того, в районе Сергеевки Херсонской области истребительной авиацией ВКС России сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области – МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет «HARM».

◽️ Большие потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении привели к острой нехватке койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях города Николаев и Николаевской области. Для выявления и задержания возросшего числа дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



💥 Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Уничтожено более ста украинских военнослужащих и 14 единиц бронированной и автомобильной техники.

💥 В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники.

◽️ Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

💥 За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157-и районах. Уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населённых пунктов Великое Артаково, Вознесенск Николаевской области, Орехов Запорожской области, Меловая Харьковской области, Курахово и Краматорск в Донецкой Народной Республике, а также хранилище топлива 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска.

💥 В районе Константиновки Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета.

💥 Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктовВолноваха, Новопавловка Донецкой Народной Республики, том числе «Байрактар-ТБ2» – в районе Каховка Херсонской области.

💥 Уничтожены в воздухе три тактические ракеты «Точка-У» в районах Червоный Маяк, Чернобаевка и Тягинка Херсонской области, а также 60 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 44 – РСЗО «Химарс», 12 – «Ольха», 4 – «Ураган» в районах населенных пунктов Антоновка, Берислав, Новая Каховка, Саги Херсонской области, переправы в районе Дарьевского моста, Капитоловка, Купянск, Каменка Харьковской области и Токмак Запорожской области

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники.

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим в очередной раз предпринял попытку захвата АЭС.

◽️ Второго сентября около 23 часов московского времени две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наёмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.

💥 По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок. Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега.

💥 Российской артиллерией, в том числе гаубицами большой мощности «Малка» нанесён удар по украинскому участку побережья в районах населенных пунктов Высшетарасовка, Червоноднепровка, где вышли на берег остатки десанта.

◽️ По имеющейся информации, в ходе неудавшейся провокации украинские националисты потеряли 47 боевиков убитыми, в том числе 10 иностранных наемников, 23 – ранено.

