Сватовское направление – обстановка на 12.00 03.10.22

Противник продолжает концентрировать свои силы в районе восточнее Лимана и Купянска для нанесения удара по направлению Сватово – Кременная. Сегодня здесь относительное затишье, но в виду угрозы для нашей группировки в районе н.п. Боровая, было принято решение о ее отводе на линию реки Жеребец, что и было произведено сегодня ночью.

В районе Кремненной противник также сегодня пока не особо активен, но концентрация войск говорит о том, что новое наступление на этом направлении (по направлению к Сватово и Кременной) должно начаться со дня на день.