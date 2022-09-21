Стратегия улучшения благосостояния народа и развития России

В России отсутствует простая, понятная для людей СТРАТЕГИЯ улучшения благосостояния народа, накопления, расходования финансов и развития государства.

По этой причине страна, что называется «шарахается» из стороны в сторону вслед: за мировыми ценами нефти, газа, курса рубля к доллару, ограничениями пандемии, западными санкциями, внешнеполитическими событиями и прочим.

Так жить, что называется «без царя в голове» – нельзя.

Состояние стратегической неопределённости и непредсказуемости привело Россию к потере большей части средств (примерно, за последние двадцать лет – около триллиона долларов, а по другим оценкам много больше), вырученных от продажи энергоресурсов.

По причине отсутствия стратегии государственные ведомства (Центробанк РФ, министерства Правительства, региональные власти), «как лебедь, рак и щука» следуютсвоим интересам, разрозненны, не знают общей цели.

И если бы не высокие цены на нефть и газ в ХХI веке, то Россия (из-за отсутствия этой самой стратегии) была бы совершенно в другом положении.

В 2022 году, потеряв государственные накопления (долларовые, евро резервы), Минфин РФ, чтобы не укреплялся рубль, чтобы бюджет поддерживался обесцененными деньгами предлагает вкладываться в валюту «дружественных» стран. Но ведь у всех стран существуют свои интересы. Валюты других стран не контролируемы и в любой момент правительства их могут девальвировать. Более того, накапливая чужие деньги, Россия попадает в политико-экономическую зависимость.

Вообще же вкладывать заработанные Россией деньги в чужие страны (в их валюты, доллары, евро, юани и пр.) – не умное предложение. И происходит оно от безвыходности, а точнее – от отсутствия собственной стратегии развития, о которой идёт этот разговор.

Российские деньги должны работать в интересах народа России и государства.

Россия должна проводить свою независимую финансово-экономическую политику, имея для того долговременную стратегию развития.

Что для этого нужно делать?

На валютную выручку покупать на мировом рынке в резервы государства золото. Золото общемировой, признанный всеми капитал.

Мировая цена на золото за последние двадцать лет с 2002 г. выросла в 6 раз.

На потерянный триллион долларов (даже по современным выросшим ценам на золото) Россия могла бы купить в резервы 20 000 тонн золота, а при меньших ценах (ранее) и ещё больше. Запасы золота в резервах центральных банков всех стран Мира составляют в настоящее время, примерно, 34 000 тонн золота. То есть Россия имела бы более 60-70% всего золота. Имея большие запасы золота, Россия могла бы ввести в оборот «Мировые деньги» и независимо осуществлять свою мировую финансовую политику.

Что такое «Мировые деньги» (World Money – «WM») – см. на ссылке:

https://ab-news.ru/novye-mirovye-dengi-world-money-wm/

Но из-за отсутствия долговременной стратегии развития, Россия имеет разрушенную, во многом зависимую от других стран промышленность и миллионы нищего населения.

По мере того, как Россия будет покупать в резервы золото, его предложение на мировом рынке будет снижаться, а значит, что цена на золото будет расти. Россия, таким образом, накапливая золото, будет наращивать финансовую силу.

Но накопление золота это не цель. Это средство достижения цели.

Главная же цель – рост благосостояния людей в стране.

А для этого надо параллельно восстанавливать производственную мощь России. Рынок строительства жилья имеет предел по численности населения, которое в стране в последние десятилетия постоянно сокращается и, главным образом, рынок жилья ограничен доходами граждан, которые также постоянно сокращаются.

Поэтому надо переключать строительство и на создание новых (восстановление старых) производственных объектов – ГАП (государственных акционерных предприятий).

Необходимо строить в первую очередь самые необходимые для государства предприятия. Что такое государственные акционерные предприятия (ГАП), см. на ссылке: http://www.velykoross.ru/jornal_69/article_4186/

Проекты для строительства новых ГАП будет предлагать Правительство и Российская Академия Наук, которую прежде надо реформировать, чтобы новые научные идеи имели возможность воплощаться в жизнь.

Российские исследователи уезжают за границу потому, что не могут в своей стране себя реализовать. Новые научные разработки сегодня в России никому не нужны. Поэтому страна существенно отстаёт в развитии.

Суть и смысл реформы Российской Академии Наук см. на ссылке: http://www.velykoross.ru/journals/all/journal_62/article_3658/

С накоплением золота в резервах государства у России появится возможность самостоятельно запустить в оборот «Мировые деньги» (World Money – “WM”).

В основе «Мировых денег» будет золото, поэтому они будут высоко цениться и востребованы в мире.

Если другие страны, имеющие в резервах большие запасы золота пока ещё не готовы к коллективному выпуску «WM», то Россия, скупая золото, сможет сделать это независимо, а впоследствии, увидев выгоду, другие страны мира присоединиться.

С ростом цены золота «Мировые деньги» также будут расти в цене и на этом Россия будет ежегодно получать дополнительную миллиардную прибыль.

«WM» со временем займут главное место в мировом торговом обороте и потеснят на этой позиции доллары и евро.

России, чтобы скупать на мировом рынке золото потребуется больше иностранной валюты (долларов и евро). Поэтому необходимо будет обязать отечественные предприятия-экспортёры продавать государству больше валютной выручки (как было в начале 2022 г. – 80% и более). И продавать валютную выручку не через биржу а прямо государству. Сейчас деньги в России не работают. По прогнозу Центробанка в 2022 г. отток капитала из России составит 243 млрд. долларов. На эти деньги Россия могла бы купить 4000 тонн золота. Это в 2 раза больше, чем Россия имеет запасы золота сейчас.

Накопление золота в резервах имеет и другую цель – это надёжный залог безопасности государства. Россия получит двойную прибыль и от роста цен на золото, и от запуска в оборот «Мировых денег».

Курс рубля к доллару следует Центробанку РФ устанавливать и жестко регулировать, исходя из баланса интересов экспорта и импорта, чтобы государство при этом имело максимальную прибыль. Нельзя отдавать курс рубля – рынку (биржевым спекулянтам). – это разорительно для государства и для народа.

Стоимость рубля по отношению к другим валютам – это компетенция государства и вопрос устойчивого развития и существования России.

Курс рубля (параллельно с развитием промышленного производства) должен иметь выраженную тенденцию к постоянному укреплению, чтобы не было интереса скупать доллары и вывозить их за границу, а главное, чтобы доходы людей от этого росли.

На сегодня в условиях инфляции в России – укрепление рубля единственный источник роста доходов населения. А без роста доходов населения- развитие производства бессмысленно (в отсутствие платежеспособного покупателя, не для кого производить товары) и накопления золота в резервы государства тоже не будет иметь смысла.

Необходимо остановить системный рост цен на энергоресурсы в России (бензин, электроэнергию и пр.). Это ведёт к постоянной инфляции, обнищанию народа и разорению отечественных предприятий. Стоимость энергоресурсов ужев настоящее время занимает в цене продукта не пропорционально большую часть. Производители энергоресурсов должны зарабатывать модернизацией, снижая потери, а не грабить потребителей, повышая цены. Энергетики имеют огромные собственные доходы и должны в развитии рассчитывать на себя. Следует ввести повышенный налог на высокие доходы.

Российские спекулянты (будь то в промышленности или торговле), пользуясь любым предлогом, бесстыдно повышают цены. Поэтому и государство не должно стесняться изымать у них награбленное. Во всех других странах капитала это успешно делают и в России надо тоже это делать.

Полученные средства (от повышенного подоходного налога) следует равно начислять на именные счета всем без исключения гражданам России (от мала до велика).

Награбленное у народа должно возвращаться. Именные счета можно будет использовать и для начисления государственных средств от продажи природных ресурсов (нефти, газа) и прочее. Ведь природные ресурсы принадлежат народу.

Без роста благосостояния народа – развития страны не бывает.

Такова вкратце стратегия роста благосостояния народа и развития России.

Данное предложение 9.09.2022 г. было направлено в Администрацию Президента РФ, Президенту РФ Путину В.В. Посмотрим в последующем на результат…

P.S. Обо мне можно посмотреть на: http://garmatyuk.viperson.ru/

С уважением.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда