Стоит ли обращаться в автоломбард, если нужны деньги?

ПТС-автоломбард – это компания, которая выдает денежные средства под залог транспортных средств и спецтехники. Здесь можно получить деньги на любые цели. В отличие от банковских учреждений, МКК, МФО автоломбард не требует дополнительных документов и поручителей, выдвигает лояльные требования к клиентам. Даже неудовлетворительная кредитная история не является поводом для отказа.

Способы получения денег

Главное требование к заемщикам – наличие автомобиля, мотоцикла, трактора, погрузчика, другого ТС или самоходной машины, под залог которых можно взять деньги. Автоломбард под ПТС сотрудничает с индивидуальными предпринимателями и физическими лицами в возрасте от 18 до 75 лет. Получить деньги можно двумя способами:

· наличными на руки всю сумму сразу в кассе автоломбарда;

· переводом на расчетный счет или банковскую карту в день заключения сделки.

Не придётся долго ждать одобрения. Решение принимается в течение нескольких минут. Процент одобрения достигает 95%. Погасить задолженность можно удобным способом. Если своевременно вернуть деньги или внести платеж не успеваете, воспользуйтесь услугой бесплатной пролонгации. Досрочное погашение без дополнительных платежей.

Пакет документов

Сотрудничество с компанией ПТС-автоломбард строго по договору, в котором подробно расписаны условия, сроки, суммы, ответственность сторон. Компания работает легально и прозрачно, соблюдая требования СРО «МиР». Документы, которые понадобятся для заключения сделки:

· паспорт гражданина РФ;

· ПТС;

· СТС;

· генеральная доверенность (если машина оформлена не на заёмщика).

Машина остаётся на стоянке в Москве. Автомобиль будет находиться под круглосуточным наблюдением. Можно оформить займ под залог ПТС и продолжать эксплуатацию транспортного средства, но в этом случае процентная ставка выше, а сумма займа ниже.

Преимущества займа в ПТС-автоломбард

Займы в ПТС-автоломбард предоставляются на выгодных условиях. Кредитная история клиента не проверяется. Автомобиль не переоформляется на автоломбард. Без записи в ПТС. Выгодная процентная ставка. Без отказов. Специалисты компании предоставляют экспертную консультацию по любому вопросу. Функционирует выездной офис. Можно воспользоваться услугой выездного оформления, заполнив форму на сайте, прикрепив скан-копии документов и фотографии транспортного средства.