Ставки на коронавирус

Всего за несколько месяцев коронавирус успел парализовать весь мир и прочно обосновался в новостных заголовках. Букмекеры не отстают от печального тренда — уже сейчас игрокам доступно множество интересных линий на вирус, карантин и связанные с ними события. В этом материале вы найдете подробный обзор ставок на коронавирус и узнаете, где найти лучшие коэффициенты.

Вакцина от COVID-19

Создание вакцины от смертельного коронавируса — одна из самых актуальных проблем, стоящих перед человечеством. За разработку спасительного препарата взялись десятки стран и частных компаний, некоторые из которых уже начали тестировать свои наработки на добровольцах.

Букмекерская компания Betcity предлагает поставить на то, что Всемирная организация здравоохранения объявит о создании рабочей вакцины от коронавируса до конца 2020 года. Шанс того, что ученые успеют создать препарат до 31 декабря, оценивается коэффициентом 1,17, что соответствует вероятности 85%.

В свою очередь, аналитики букмекерской компании Parimatch открыли линию на то, что вакцину от коронавируса придумает глава Space X Илон Маск, и предлагают поставить на это по коэффициенту 200,0 (вероятность 0,5%).

Карантин в России и цены на гречку

Несмотря на то что российские власти по-прежнему не ввели никаких жестких ограничений, быстрое распространение инфекции может подтолкнуть их к решительным действиям.

Букмекеры предлагают поставить на то, что в России хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года будет действовать запрет на передвижение между городами. Введение такого запрета оценивается коэффициентом 1,6, что соответствует вероятности 60%. Заключить пари на противоположный исход можно за 2,25. В процентах вероятности это 40%.

Более вероятным исходом считается закрытие кинотеатров и торговых центров. Поставить на то, что такие ограничения появятся до 1 июня, можно за 1,3, что соответствует вероятности 75%.

Любители оригинальных линий могут поставить на цену 900-граммовой упаковки гречневой крупы на perekrestok.ru по состоянию на 1 апреля. На рынке «тотал 142» лидирует вариант «меньше» с коэффициентом 1,6, тогда как вариант «больше» оценивается котировкой 2,2.

Однако меньше всего повезло российским выпускникам, которые готовятся к поступлению в ВУЗы — из-за вируса власти могут перенести Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Букмекеры считают такой исход вполне вероятным, и предлагают поставить на него по коэффициенту 1,7.

Карантин на Украине и отмена ЗНО

Не менее интересные линии предлагаются и на украинский карантин. Например, клиенты БК Parimatch могут поставить на увеличение рождаемости в Киеве. Так, заключить пари на то, что в январе 2021 года в городе родится больше 3 тыс. детей, можно по коэффициенту 2,3. Вариант «меньше 3 тыс.» оценивается котировкой 1,55. Ставки будут рассчитываться по данным киевского департамента здравоохранения.Также можете посмотреть здесь.

Кроме того, букмекеры предлагают поставить на то, что на Украине будут запрещены любые массовые мероприятия. Вероятность такого исхода оценивается коэффициентом 1,4.

Эксперты опасаются, что киевские власти могут отменить концерт группы «Ляпис-98», который должен состояться уже 5 апреля. Букмекеры практически не сомневаются в том, что фанатам Сергея Михалка придется сдать билеты — отмена концерта оценивается коэффициентом 1,02.

Украинские абитуриенты также могут остаться без Внешнего независимого тестирования (ЗНО). Поставить на то, что украинские власти решат отменить экзамен, можно за 4,5.

Вымирание динозавров

Еще одна любопытная линия от букмекерской компании Parimatch: вымирание динозавров от COVID-19. Букмекеры предлагают коэффициент 250,0 на то, что ученые докажут вымирание древних рептилий от коронавирусной инфекции — отличный вариант для любителей альтернативной истории!

Игра про коронавирус

После начала пандемии некогда популярная игра PlagueInc. пережила второе рождение. Разработчики уже успели добавить коронавирус в игру, а сам симулятор эпидемии попал под запрет в Китае.

Букмекеры считают, что интерес к теме пандемии может побудить игроделов к созданию игры, полностью посвященной борьбе с COVID-19. Вероятность того, что такой продукт появится на рынке до конца 2020 года, оценивается коэффициентом 1,5.