Фонд «Родная земля» объявил о старте конкурса с призовым фондом более 300 тыс. рублей

Стартовал приём творческих работ на конкурс «Узорная Русь», реализуемого в рамках Межрегионального историко-краеведческого фестиваля «Реконструкция народных искусств и ремёсел». Организатором является Национальный Фонд сохранения духовных, культурных и природных богатств «Родная земля» при поддержке Фонда президентских грантов, Национальной Службы Новостей и Наше Радио.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничения по возрасту, месту жительства, профессии или гражданства. Единственное условие – творческие работы (рисунки, вышивка, резьба, керамика, шитьё и т.д.) должны быть посвящены любому виду русского народного искусства.

Для вдохновения участников конкурса Фонд «Родная земля» бессрочно разместил на своем сайте для бесплатного скачивания книгу «Узорная Русь. Шедевры народного искусства». Это совместный труд ведущих фотографов страны, крупнейших коллекционеров древностей, искусствоведов, этнографов, и других специалистов в сфере русского народного искусства. Альбом познакомит читателя с богатой историей декоративно-прикладного искусства дореволюционной России и с творчеством многих поколений безымянных художников из народа. Их мастерство и фантазия, передаваясь от отцов к сыновьям, веками сохраняли те характерные черты, которые составляют основу культуры нашего народа.

Бумажную версию книги смогут получить все участники конкурса на выставках, которые пройдут в феврале-мае 2023 года в Солнечногорске, Клину, Москве и Ростове. На мероприятиях с интересными лекциями выступят заслуженные работники культуры РФ и узкие специалисты. Также книга пополнит библиотечные фонды и культурные центры Московской, Архангельской, Ярославской и Вологодской областей.

По словам организаторов, проект сможет наглядно продемонстрировать, что традиционное русское народное искусство живо до сих пор и может занять достойное место в современном быту и интерьерах. Фестиваль поможет россиянам глубже понять суть русского народного искусства в частности, и память нашего народа в целом.

Ознакомиться подробнее с правилами творческого конкурса можно на сайте Фонда «Родная земля» – https://natfond.ru/uzor_rus

Скачать бесплатно книгу «Узорная Русь. Шедевры народного искусства» можно по ссылке – https://natfond.ru/uzornaya_rus

Приём работ продлится до 22января 2023 года.