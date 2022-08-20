США санкционировали украинские удары по Крыму

Как пишет американское издание Politico, США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым.
“Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для самообороны.
Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению — самооборона”, — сказал изданию чиновник Белого дома на условиях анонимности.
При этом он подчеркнул, что, согласно позиции США, “Крым — это Украина”.
Можно с уверенностью предположить что удары по военной и гражданской инфраструктуре на территории РФ производятся с согласия и при поддержке США. В частности, американцы обеспечивают украинскую сторону разведданными.
Англосаксы – признанные мастера вести войны чужими руками. С Россией они готовы сражаться до последнего украинца.