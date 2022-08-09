США предоставят Украине Зенитно-ракетный комплекс NASAMS

США предоставят Украине зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности NASAMS в ближайшие месяцы.

Об этом заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) – это мобильная система противовоздушной обороны, которая используется для уничтожения целей на малых и средних высотах при любых погодных условиях. Общая сумма стоимости комплекса достигает 64 миллионов долларов.