Госсекретарь США Энтони Блинкен: США не возражают против применения Киевом оружия Запада по районам Украины, которые могут войти в РФ

“Украинцы продолжат то, что им необходимо делать, чтобы вернуть отнятые у них земли, мы продолжим поддерживать их в данных усилиях”, – сказал он.

Если по результатам референдума бывшие территории Украины войдут в состав РФ, то российское руководство будет обязано согласно Конституции защищать их всеми имеющимися средствами. Удары по этим землям иностранным высокоточным оружием, которое управляется натовскими военными, можно расценивать как прямое участие НАТО в войне против России. США поднимают ставки.

Происходящее очень напоминает конец 30-х годов ХХ века. Международная ситуация постепенно накалялась, то здесь то там вспыхивали войны, сначала локальные. Ведущие международные акторы взвешивали шансы, искали союзников, примерялись друг к другу. Пока, в конце-концов, ситуация не вышла из-под контроля и не загорелся мировой пожар. Кстати, ни у одной из воюющих сторон Второй мировой не сработал их первоначальный план. Никто не оказался готов к войне полностью.