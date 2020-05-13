США и Англия помогали Советскому Союзу воевать ПРОДАВАЯ «помощь». Поставки по Ленд-лизу не были бесплатными.

После окончания войны американцы неожиданно выставили астрономическую сумму долга в 2,7 миллиарда долларов. Во время переговоров в 1948 году советские представители были согласны оплатить только незначительную сумму. Естественно, это не устроило американцев.

В 1949 году переговоры тоже ни к чему не привели. В 1951 году американское правительство дважды снижало сумму долга до 800 миллионов долларов, но СССР был согласен выплатить только 300 миллионов долларов.

Только к 1972 году США и СССР достигли соглашения по поводу суммы и сроков выплаты долгов. Согласно документу, СССР к 2001 году обязался выплатить 722 миллиона долларов, включая проценты.

В 1973 году СССР осуществил платежи на сумму 48 миллионов долларов, но выплата долга приостановилась из-за экономических санкций, введенных США против СССР (поправка Джексона-Вэника).

Только в 1990 году стороны снова вернулись к обсуждению долга. Установили новый срок погашения ленд-лиза – 2030 год и окончательная сумма в 674 миллиона долларов.

После распада СССР, Российская Федерация подписала с бывшими республиками двусторонние соглашения о «нулевом варианте», по которым Российская Федерация берет на себя все долги СССР. Так, 2 апреля 1993 года, Россия взяла на себя долги СССР, в том числе и все обязательства по «ленд-лизу».

Долги разделили на правительственные долги (Парижский клуб) и долги банкам (Лондонский клуб). Долг США по ленд-лизу был окончательно выплачен и закрыт в рамках расчета с Парижским клубом только 21 августа 2006 года.

Только в 2006 году удалось расплатиться за «бескорыстную» помощь.

Теперь понятно «чудо» экономического роста США во время Второй мировой войны.

И вопрос не в том, большая сумма «ленд-лиз» или нет. Главное : если вы это покупаете, это не «помощь в борьбе с нацизмом». Это был обычный американский бизнес на крови, желательно чужой.