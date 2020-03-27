Средняя премия по ОСАГО не повысится после индивидуализации тарифов

Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщил о снижении средней премии по ОСАГО. Стоимость полиса снижается уже 14 месяцев подряд на фоне роста средней выплаты. За январь-февраль 2020 года средняя цена полиса ОСАГО вновь снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,6% — с 5 628 до 5 539 рублей.

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко считает, что дальнейшая реформа по индивидуализации ОСАГО не приведет к росту цен. «Понятно, что в существующих условиях ждать удешевления чего либо не приходится. Но с учетом инфляции удорожания полисов не произойдет. Стоимость может повысится для 10-20% автовладельцев, которые ведут себя на дороге опасно. Для них тариф в любом случае должен быть высоким. Для остальных же автовладельцев полис не будет стоить дорого. Диапазон цен будет расширятся за счёт роста их для опасных водителей. А средняя премия будет снижаться за счет конкуренции. Но, чтобы это реализовать на практике, нужно дать страховым компаниям возможность повышать тариф для плохих водителей, т.е. расширить тарифный коридор. Это позволит избежать убытков страховщиков и не повышать стоимость для нормальных автовладельцев».

По сравнению с 2016 годом, первым, когда обязательное автострахование работало с нынешними лимитами выплат, средняя цена полиса ОСАГО снизилась уже на 8%, а по итогам 2019 года средняя цена ОСАГО стала ниже на 5%. По мнению Корищенко, такая динамика стала результатом запуска первого этапа реформы ОСАГО по индивидуализации тарифа, внедрения «электронного ОСАГО» и упрощения модели расчета стоимости полиса. «Все эти меры меняют ситуацию в сторону «индивидуального подхода», когда для хороших водителей ситуация улучшается, а для плохих становится значительно хуже».

Старший директор по страховым и инвестиционным рейтингам «Эксперт РА», Ольга Любарская отмечает, что в 2020 году тренд на дальнейшее снижение стоимости полисов хоть и окажется под давлением, но вовсе не обязательно закончится ростом цен. «Ослабление рубля приведет к увеличению стоимости ремонта автомобилей. А это в свою очередь отрицательно скажется на убыточности страховых компаний. Страховщикам придется делать выбор между удержанием клиентов и недопущением роста убыточности», — отметила Любарская.

Реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО запущена Банком России в январе 2019 года. Тогда был расширен тарифный коридор на 20% вверх и вниз. Кроме того, коэффициент «возраст-стаж» пополнился новыми возрастными градациями. Также с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В результате изменений средняя премия ОСАГО снижается уже 14 месяцев подряд, при том, что средняя выплата продолжает расти, и, по данным РСА, уже сравнима со средней выплатой по Каско.

Следующий этап реформы сейчас обсуждается в Государственной Думе. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение. Проект закона предполагает введение коэффициентов за неоднократные грубые нарушения ПДД. Планируется таким образом сделать ОСАГО более справедливым: аккуратные водители станут платить меньше, а нарушители – больше.​