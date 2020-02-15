Советы по воспитанию детей от голливудских и российских кинозвёзд

Во благо детей Брэд Питт готов принимать жёсткие решения, а Юрий Борисов считает, что родители должны заменять детям гаджеты – телеканал «Синема» узнал, как воспитывают своих детей известные голливудские и российские актёры и режиссёры. Кинозвёзды – личности творческие, и, как оказалось, подход к воспитанию у них тоже порой нестандартный.

Иван Кудрявцев, главный редактор телеканала «Синема»:

«Мы спорили про фильм «Лёд 2», где герой Саши Петрова считает, что защищает дочку, запрещая ей кататься на коньках. Тема трудного выбора в воспитании — разрешать или запрещать? — близка каждому, и мы вспомнили, как поднимали её в наших интервью со звёздами и мастерами кино, которые сами воспитывают детей. И задались вопросом, а какие советы дали бы они хоккеисту Саше Горину [персонаж А. Петрова в фильме «Лёд-2» — прим. ред.], если бы он — с его буйным характером — действительно бы спросил у них совета?»

Не мешать, а направлять

ЛЮК БЕССОН, режиссёр, отец пятерых детей

Дети: Джульетт – 33 года, Шена – 27 лет, Талия – 19 лет, Сатин –17 лет, Мао – 15 лет.

«Есть три способа быть в жизни своего ребёнка. Ты впереди. Ты рядом. Или ты позади. Инстинктивно я выбрал третий — позади, — и это был правильный ответ. Когда ты перед ребёнком, он не видит дорогу, ты видишь её за него. Если ты рядом, — ты друг, а ты, всё-таки, не приятель, а отец. А вот когда ты чуть позади, его взору открыт весь путь, и в трудный момент ему нужно лишь обернуться к тебе за советом. А ты тут как тут. Мой отец, этому правилу, пожалуй, не следовал. Но это он подарил мне мой первый комикс про Валериана. К сожалению, он ушёл, когда я готовил картину. И я не мог позвать его на показ. И я решил поставить посвящение отцу в финальные титры».

Принимать непростые решения

БРЭД ПИТТ, актёр, отец шестерых детей

Дети: Мэддокс – 18 лет, Пакс – 16 лет, Захара – 13 лет, Шила – 13 лет, близнецы Вивьен и Нокс – 11 лет.

«Мой опыт в «Ярости» [роль командира танка в фильме Д. Эйра] заставил меня взглянуть на воспитание по-новому. Я стал лучше понимать детскую психологию, когда нужно быть с ними жёстким, а когда, наоборот, — воодушевить. Как подготовить их к самым суровым испытаниям, если ты боишься нарушить всё то красивое, что в них есть: их наивность, искренность, невинность? В фильме «Ярость» я играл героя, который искренне любит своих ребят, но парадокс в том, что ему приходится отдавать им опасные приказы, чтобы экипаж выжил. Похоже ты поступаешь и как отец: ты добиваешься, чтобы они стали независимыми, самодостаточными, даже если на пути им будет грозить опасность».

Мотивировать и вдохновлять, а не идти на поводу

ПОЛ У. С. АНДЕРСОН, режиссёр, отец троих детей

Дети: Эвер – 12 лет, Дашиэл – 4 года, Ошин – родилась 2 февраля 2020 года

«Моя дочь давно говорила мне, что хочет стать актрисой. Я не был против, но облегчать ей дорогу я не собирался. Дескать, раз я режиссёр, то сразу её возьму на роль, — ничего подобного! Милла тоже была очень строга в этом отношении. Она сказала дочке, что раз та хочет играть в кино, то пусть сначала научится читать как следует. Ведь актриса должна читать сценарии. Дочка согласилась и научилась читать на уровне детей, которые старше её на два года. Спросила, можно ли теперь играть в кино. Нет, говорим, теперь пойди поучись. Она пошла на курсы актёрского мастерства. Год училась. Только тогда я разрешил прийти на пробы. И она получила роль. Я требовательный режиссёр, мне нужно получить результат, а как отец я должен защищать своего ребёнка. Я просто разрывался. Но она была безупречна».

Не запрещать, а предлагать варианты

ЮЛИЯ ПЕРЕСИЛЬД, актриса, мать двоих детей

Дети: Анна – 10 лет, Мария – 8 лет

«Надо прислушиваться к своему сердцу – это главный совет. Конечно, читать книги про воспитание и психологию хорошо, но, я считаю, что нельзя детей воспитывать по книгам, надо воспитывать сердцем. Дети очень гибкие существа. Они сегодня такие, а завтра совершенно другие, и не надо их подстраивать под педагогические методы. Когда моя старшая сидела несколько часов подряд в телефоне, то я просто предложила ей неделю этого не делать. Я детям предлагаю варианты, а не запрещаю, ведь запретный плод самый сладкий! Тем более, по своему опыту скажу, что запрещать бессмысленно, а вот предлагать более интересные варианты досуга – это метод, который действительно работает».

Играть в компьютерные игры – это нормально

АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН, актёр, отец четверых детей

Дети: Фёдор – 14 лет, Серафима – 11 лет, Евдокия – 9 лет, Макар – 4 года

«Мы относимся к тому поколению, которые сами должны учиться у своих детей, что я и делаю. Дети уже в 10-13 лет имеют свой опыт и он может быть гораздо больше и ценнее, чем у взрослых. Мы с женой разрешаем детям смотреть телевизор, играть в компьютерные игры, я считаю, что это нормально. Нельзя их изолировать от этого. Когда мы запрещали, то возникала проблема с обучением. Сейчас с обучением проблем нет, и они всё впитывают как губка. Это какая-то современная генерация. Современное поколение обладает удивительной энергией, им всё интересно. И пусть они познают мир со всех сторон».

Родители должны стараться заменять гаджеты собой

ЮРИЙ БОРИСОВ, актёр, отец двоих детей

Дети: Марфа – 4 года, Акулина – 2 года

«На мой взгляд, детей по какой-то конкретной системе воспитывать не надо. У каждого родителя свои список запретов и разрешений. Всё индивидуально. Мы, например, с моей женой Аней оберегаем детей от огромного потока информации. Наши дети не смотрят телевизор. Если мы показываем им мультфильмы, то только советские. Это для нас важно, потому что мультфильмы тоже воспитывают и влияют на психику ребёнка. Гаджеты мы не даем им совсем. Я считаю, что родители должны заменять собой гаджеты и развлекать своих детей».

Дать право на ошибку

АННА ЦУКАНОВА-КОТТ, актриса, мать двоих детей

Дети: Михаил – 12 лет, Лея – 1 год

«Я поддерживаю свободу: свободу игры, свободу времени, свободу выбора… Ребёнок должен сделать что-то неправильно, чтобы понять, что так делать нельзя. Через ошибки он приходит к осознанию того, что правильно, а что нет. Пусть знает, что такое проигрыш, для того, чтобы научиться ценить победу. А мы как родители должны направлять и подсказывать».

Слушать, слышать, не подавлять

АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ, актёр, отец троих детей

Дети: Екатерина – 20 лет, Максим – 11 лет, Виктория – 8 лет

«В воспитании детей не должно быть подавление личности, авторитарного подавления желаний и давления. Форма «нельзя, потому что я так сказал» для меня неприемлема. Я своим детям такое не говорю, я понимаю, что это не работает. Дети просто блокируют эту информацию, поэтому с ними надо вести диалог. Слушать и слышать – самое главное. Я стараюсь понять своего ребёнка, даже если у него сейчас какое-то «брыкание» или истерика. Такое поведение не просто так. Значит, ребёнку что-то не хватает. Для меня воспитание – большая повседневная работа. Когда мои дети ведут себя как-то не так, я задумываюсь, ищу причину. Причина не просто в упрямстве, она не поверхностная, она не в словах. Это может быть недостаток моего внимания или ещё что-то».

Любить и не создавать систему запретов

НАДЕЖДА МИХАЛКОВА, актриса, мать двоих детей

Дети: Нина – 8 лет, Иван – 6 лет

«Самый главный мой совет – любить. И сделать так, чтобы дети знали, что их любят. Это важно. А вся остальная теория воспитания приложится. Больше надо находиться со своими детьми, участвовать в их жизни, быть на равных. Но никакой системы запретов быть не должно, нет списка что можно, а что нельзя. С ребёнком ты действуешь интуитивно. Я считаю, что любовь – главный помощник в воспитании детей».

Ограничить родительский контроль, обуздав свои страхи

ЮЛИЯ СНИГИРЬ, актриса, мать одного ребёнка

Дети: Фёдор – 3 года