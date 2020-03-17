Совершенствование системы исполнения судебных и иных юрисдикционных актов

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев провел «круглый стол» на тему «Совершенствование национальной системы принудительного исполнения судебных и иных юрисдикционных актов. Актуальные законодательные аспекты».

В заседании приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Министерства юстиции, Министерства финансов, МВД, Федеральной службы судебных приставов, Верховного Суда, Счетной палаты, Общественной палаты, Торгово-промышленной палаты, РСПП, Уполномоченного по правам человека, члены Ассоциации юристов России, научные работники, юристы, адвокаты.

Участники «круглого стола» обсудили перспективы внедрения в Российской Федерации института частных судебных приставов-исполнителей. На заседании был представлен законопроект, подготовленный рабочей группой, созданной при Юридическом институте РУДН под руководством депутата Государственной Думы 4-го и 6-го созывов Александра Агеева и директора Юридического института РУДН Олега Ястребова.

Владимир Полетаев привел данные ФССП России, согласно которым общее количество находившихся на исполнении исполнительных производств в 2019 году достигло почти 103 миллиона. Тенденция роста количества поступающих исполнительных документов сохранилась. В среднем у одного судебного пристава на исполнении находилось 4,3 тыс. исполнительных производств, что в 16,3 раза превышает установленную норму нагрузки судебного пристава-исполнителя, сказал парламентарий.

«Поэтому особенно актуальным сейчас является наличие эффективной системы принудительного исполнения, способной обеспечить своевременное и в полном объеме исполнение требований судебных актов, актов других органов и должностных лиц», — отметил Владимир Полетаев.

По его словам, в мире выделяют 3 вида организации исполнительного производства: государственная система исполнения, система частных судебных приставов и смешанная система.

В России на сегодняшний день действует государственная система принудительного исполнения, функционирующая только на средства федерального бюджета.

Предложения о создании института частных приставов уже не первый год исходят от бизнес-сообщества и органов государственной власти, отметил сенатор.

«Так, например, как следует из обзора бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов, подготовленных в 2019 году Минфином, Министерство финансов поддерживает появление частных судебных приставов и указывает на целесообразность постепенного внедрения элементов частного исполнения, определив на первом этапе в сфере ведения частных приставов требования в пользу юридических лиц, в сфере ведения ФССП России — требования в пользу государственных органов и физических лиц», — указал законодатель.

По мнению Минфина, это позволит снизить нагрузку на сотрудников ФССП и перераспределить высвобождающиеся бюджетные ассигнования, отметил Владимир Полетаев.

Александр Агеев сообщил, что работа над законопроектом началась полтора года назад. «Рост судной задолженности уже превышает рост доходов населения. Действующие сегодня правовые механизмы разрешения ситуации с погашением долгов перед взыскателями предлагают лишь принудительный инструментарий, направленный на ограничение прав должника, обращение взыскания на его имущество, привлечение к административной и уголовной ответственности. За прошедший год более семи с половиной миллионов граждан России, имеющих долги, были ограничены в праве выезда, порядка 600 тысяч граждан и организаций ежегодно привлекаются к административной ответственности за исполнение требований исполнтельных документов. Однако такие подходы не оправдывают себя на практике, поскольку не позволяют добиться эффективности принудительного исполнения судебных и иных актов государственных органов.

Александр Агеев полагает, что максимально возможное мирное урегулирование спора между сторонами активное использование института примирения спорящих сторон сегодня является одним из главных институтов отечественного законодательства, развития института медиации, третейского разбирательства, судебного примирения. Аналогичного тренда должна придерживаться и концепция дальнейшего развития российской системы принудительного исполнения юрисдикционных актов, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

По итогам круглого стола предложения, поступившие от участников, будут проанализированы, обобщены и предоставлены всем заинтересованным лицам.