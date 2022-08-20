Прочитал, что сотрудники одного из ресторанов Москвы не пустили военнослужащего в форме ВКС России, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы «не распугивал посетителей» (в нём отмечала день рождения его мама).

Сейчас обсуждают вопрос принесения извинений и увольнения охранников в связи со случившимся.

Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс.

Солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас.

И отношение к ним должно быть благодарным и уважительным.