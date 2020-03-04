Создание единого тарифного пространства приведет к выравниванию тарифов на услуги по передаче электроэнергии и даст импульс к экономическому развитию многих субъектов РФ, считает первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров.

Все регионы имеют свои особенности энергоснабжения, доступа и генерации и, как следствие, ценовые параметры, однако разница в тарифах на электроэнергию создаёт неравные условия как для предпринимателей, так и для населения, подчеркнул сенатор.

При этом он отметил, что решение должно быть взвешенным и продуманным до мелочей. «Снижение тарифов на электроэнергию в одних регионах не должно привести к их росту в других субъектах Федерации. Необходимо поступательное движение, связанное с развитием генерирующих мощностей и инфраструктуры, оптового и розничного рынка электроэнергии», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

По словам сенатора, для реализации такого масштабного изменения необходим как полный аудит законодательной и нормативной базы, так и анализ особенностей функционирования рынков электроэнергии, состояния инфраструктуры и потенциала развития региональной энергетики.

«В апреле мы проведём «круглый стол» на тему государственного тарифного регулирования в энергетике, в ходе которого, безусловно, будем рассматривать вопрос единой государственной тарифной политики и обязательно выйдем с конкретным рекомендациями», – сказал Юрий Федоров.