Скоро в России начнут производить тысячи БПЛА

Обуховский завод начал серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка.

“Первые 400 изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около тысячи беспилотников. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса”, – отмечается в сообщении предприятия, входящий в концерн ВКО “Алмаз-Антей”.

Разработка выполнена по схеме “квадрокоптер”. Аппарат можно эксплуатировать при сильных ветровых нагрузках и отрицательных температурах. Запуск продаж запланирован до конца этого года. Предварительная стоимость полного комплекта БПЛА значительно ниже представленных на рынке зарубежных аналогов, добавили в концерне.

“При этом уже начата работа по совершенствованию летательных аппаратов с целью их оснащения дополнительными возможностями. В 2023 году запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА данного типа”, – отмечается в сообщении.