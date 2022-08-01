Ситуация вокруг Тайваня обостряется

Тайваньские СМИ подтверждают информацию, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси завтра все-таки посетит остров.

По данным местных журналистов, Пелоси прилетит 2 августа около 17:30 по московскому времени (22:30 по местному) в аэропорт Суншань в Тайбэе и проведет ночь в отеле Grand Hyatt.

Вооруженные силы Тайваня приведены в состояние повышенной боевой готовности. Министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат и мобилизовало силы противовоздушной обороны для “подготовки к войне” в связи с последними событиями.

В свою очередь Китай перебросил РСЗО PHL-16 с дальностью стрельбы до 220 км в провинцию Фуцзянь, ближайшую материковую территорию к острову Тайвань. Фуцзянь расположена всего в 120 км от острова. Сейчас китайская армия проводит там учения с боевыми стрельбами.

Тем временем авианосная ударная группа ВМС США уже направляется в акваторию к юго-востоку от Тайваня…