Шведы выпустили бургер со вкусом человеческого мяса

Шведская пищевая компания выпустила бургер со вкусом человеческого мяса.

Этот бургер на растительной основе от компании Oumph! получил высшую награду на фестивале «Каннские львы».

Он изготовлен из сои, грибов и пшеничного белка, а также растительных жиров и «таинственной смеси специй».

Как утверждается, бургер идеально воспроизводит вкус и текстуру человеческого мяса. Уточняется, что при реализации блюда, ни один человек не пострадал.

Также была выпущена реклама бургера — там испачканный кровью мясник сжимает в руках бургер.