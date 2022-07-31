Штаб Черноморского флота в Севастополе атакован украинской стороной. Предположительно использован беспилотник. Пять человек ранено. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе перенесены, горожан просят оставаться дома, заявил губернатор.

Как сообщил позднее сенатор от Крыма Ковитиди, атака беспилотника была совершена из Севастополя.

Таким образом можно предположить что атака – дело рук украинских диверсантов.

Украина будет стремиться перенести боевые действия на российскую территорию. Подобные акции имеют цель дестабилизировать обстановку внутри России, посеять страх и сомнения в возможности победить. Кроме того достигается выгодный Киеву пиар-эффект для внутриукраинской и западной аудитории. Можно предположить что подобные нападения будет повторяться.

Российские официальные лица не раз заявляли что в случае нападения на территорию РФ «будут наноситься удары по центрам принятия решений». Но пока это лишь слова. Странно что на месте административных зданий в центре Киева до сих пор не лунные кратеры. Непонятно почему не наносят удары по критическим объектам инфраструктуры – мостам, электростанциям, железнодорожным узлам. Пока Россия проводит ограниченную СВО, Украина ведет полноценную войну, используя все имеющиеся у нее возможности.