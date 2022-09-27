«Северный поток – 1 и 2» – вопрос закрыт, и НАДОЛГО

Давление упало. Сразу во всех трубах. Прям полтергейст какой))).

«В ночь на 26 сентября резкое падение давления произошло в одной из ниток «Северного потока-2» из-за дыры в трубе (власти Дании уже сообщили об утечке у острова Борнхольм)

«Вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока-1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода» (пресс-служба компании-оператора Nord Stream).

В Германии это уже назвали диверсией, и это похоже на правду. Кому выгодно? Как по мне тем, кто очень хочет, чтобы вдруг немцы не передумали в вопросе СП-2.

И кто бы это мог быть?))))

П.С. Ну и напоследок уже хочу спросить самих европейцев (не у простых, которых даже жалко, а у т.н. “элит”). Вы же так хотели отказаться от российского газа и побыстрее. Бог услышал ваши молитвы. Почему истерите? Почему не радуетесь?

ПП.С. Кстати, интересно, а что эти самые “высшие силы” придумают, чтобы закрыть прокачку газа в Европу по украинской трубе? Ну чтобы уж вообще просьбу недалеких европейских элит выполнить на все 100%?