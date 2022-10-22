Сергей Аксенов прокомментировал русофобское заявление секретаря СНБОУ

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление секретаря СНБОУ Алексея Данилова о том, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории Украины: «Исчезнет не русский язык, а Украина, которой руководят такие персонажи».

Аксенов считает, что Данилов — это наглядный пример того, во что может превратиться бывший русский человек, который «продал свое достоинство и память предков за тухлую бандеровскую похлебку».

Ранее Данилов заявил: “Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения… Английский является обязательным, наш родной язык является обязательным. А насаждать сюда эти российские нарративы очень опасно — якобы мы должны с ними поладить, мы должны что-то понять. Смотрите: нам от них ничего не надо, пусть они отстанут от нас, пусть отойдут на свои болота и квакают на своем русском языке”.