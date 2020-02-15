Сенсорная комната в помощь медицинским психологам

Теперь медицинские психологи Областной детской клинической больницы им. Н.Н. Силищевой принимают своих маленьких пациентов в специально оборудованной комнате, где есть все необходимое для оказания качественной медицинской помощи.

Дети с удовольствием посещают занятия психологов, ведь новая сенсорная комната выполнена в морском стиле, наполнена нежными ароматами и приятными звуками.

«Наша задача помочь детям и родителям, обратившимся к нам за помощью, а для этого требуются определенные подходы и методики. Сенсорная комната — это наш помощник, потому что она по своему оснащению и функциям уникальна. Она наполнена различного рода стимуляторами, цель которых заключается в воздействии на органы чувств ребенка. Сенсорную комнату многие считают «комнатой релаксации», однако по сути своей она может использоваться не только с целью оказания успокаивающего и расслабляющего действия, но и для достижения тонизирующего и стимулирующего эффекта, — отмечает Армине Погосян, медицинский психолог, нейропсихолог ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. Силищевой». Ежедневно мы помогаем детям с психологическими травмами, невропатическими состояниями, эмоциональными нарушениями после операций, с задержкой психического развития, ДЦП и другими заболеваниями».

Специалисты психологической службы областной детской больницы работают с детьми, которые находятся на стационарном лечении в отделении медицинской реабилитации, психоневрологическом, гастроэнтерологическом, кардиологическом и нейрохирургическом отделениях. Также оказывают психологическую помощь родителям, находящимся по уходу в отделении новорожденных.

Совсем недавно коллектив медицинских психологов пополнился ещё одним молодым специалистом. Иван Калюжный, выпускник факультета клинической психологии Астраханского государственного медицинского университета, своим желанием помогать детям сразу влился в работу, ну и, конечно, же понравился маленьким пациентам, которые с удовольствием приходят к нему на занятия.